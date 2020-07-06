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Появилось видео с рыбалки Кадырова 

Lenta.ru 20 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров рыбачил на минувших выходных на Лебедином озере в Гудермесе. Видео с рыбалки опубликовано на странице главы республики в социальной сети «Вконтакте».
«Терпение и рыболовные навыки помогли нам получить вознаграждение. Мы поймали несколько довольно крупных рыбин, но тут же отпустили их обратно в озеро», — написал Кадыров.
Он назвал рыбалку первоклассным видом активного отдыха. По его словам, в Чеченской республике в распоряжении рыболовов есть «живописные озера, зеркальные пруды и реки», в которых водится много рыбы.
В августе 2017 года пресс-служба Кремля распространила видео подводной охоты президента Владимира Путина в Туве. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, российский лидер «гонялся за одной щукой два часа».
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Гудермес , Чеченская Республика
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