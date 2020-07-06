«Терпение и рыболовные навыки помогли нам получить вознаграждение. Мы поймали несколько довольно крупных рыбин, но тут же отпустили их обратно в озеро», — написал Кадыров.

Он назвал рыбалку первоклассным видом активного отдыха. По его словам, в Чеченской республике в распоряжении рыболовов есть «живописные озера, зеркальные пруды и реки», в которых водится много рыбы.