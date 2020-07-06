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Путин заявил о готовности России помочь Республике Конго в борьбе с коронавирусом 

ТАСС и ещё 7 18 минут назад
Путин заявил о готовности РФ помочь Конго в борьбе с COVID-19
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы помогать Республике Конго в борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом российский лидер сообщил в понедельник в телефонном разговоре с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Владимир Путин отметил готовность российской стороны оказывать содействие Республике Конго в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении. "С учетом председательства Республики Конго в Комитете высокого уровня Африканского союза по Ливии проведен обмен мнениями о ситуации в этой стране, — добавили в Кремле. — Подчеркнута необходимость мирного решения конфликта путем политического диалога с участием всех ливийских сторон".
В беседе, которая состоялась по инициативе конголезской стороны, президент Республики Конго поздравил Владимира Путина с итогами общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-конголезских переговоров на высшем уровне в Москве в мае 2019 года", — сообщили в Кремле.
Главы государств условились о продолжении контактов.
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Политика , Африка , Владимир Путин , Конго , Москва
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