Несколько дней назад во время международного дня ЛГБТ-сообществ в Москве из окон посольства США вывесили радужный флаг в знак солидарности сексуальным меньшинствам. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал эту активность американских партнеров. Глава государства сказал, что теперь стало понятно, кто работает в этом посольстве. А также напомнил, что принятый несколько лет назад закон о защите детей не направлен на нарушения прав и свобод представителей ЛГБТ-сообществ. Закон направлен только на то, чтобы оградить детей от пропаганды гомосексуализма. Путин добавил, что в России нет и не будет дискриминации людей по каким-либо признакам.
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
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