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Зюганов оценил слова Путина о «мине замедленного действия» в Конституции СССР 

Lenta.ru 1 час назад
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «мине замедленного действия» в советской Конституции. Его слова передает РИА Новости.
По мнению коммуниста, советские вожди Владимир Ленин и Иосиф Сталин выступали за образование единого и неделимого государства. Однако многие страны, имевшие независимость, были согласны войти в СССР только в том случае, если у них будет право выхода из Союза.
«В трех конституциях была заложена форма государственности. В первых двух — ленинской и сталинской — речь шла о диктатуре пролетариата. (…) Надо было отбиться от контрреволюции внутри страны и от Антанты, которая душила Советскую Республику. Нужна была жесткая власть, но трудового народа», — объяснил Зюганов.
При этом в брежневской Конституции указывалось «всенародное государство», а не «диктатура пролетариата», напомнил лидер партии. По его словам, есть единственный закон политики и истории: «живут конституции, если они отражают интересы народа, его чаяния и укрепляют государственность».
Ранее российский лидер рассказал, что в советской Конституции была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из СССР. Этот «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году при образовании Советского Союза, заявил Путин.
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Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , КПРФ , РИА Новости
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