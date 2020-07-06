Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу 

В понедельник прошла онлайн-конференция стран-участниц договора, которая была созвана после решения США выйти из договора.

Рябков отметил, что российская сторона на конференции представила свои оценки происходящего вокруг договора, включая, прежде всего, последствия, с которыми сопряжён выход из него США, а также причины такого шага.

"Коль скоро многие участники говорили о том, что давайте разберёмся в причинах, и выдвигали, в том числе, нам претензии, мы в порядке права на ответ просто не могли не прокомментировать. Мы сделали развёрнутые презентации, досконально обозначили все наши подходы и объяснили, почему в условиях отсутствия доверия к США американские рассуждения о том, что если Россия сделает то-то и то-то, то тогда США могут рассмотреть вариант возвращения в договор, — почему нас это не убеждает", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что "сам по себе жанр выдвижения подобных ультиматумов неприемлем". "Но даже если абстрагироваться от жанра, то совершенно понятно, что в нынешних условиях, когда американцы один за другим демонтируют разного рода договоры и соглашения, нет никаких оснований доверять их сигналам, тем более настолько расплывчатым", — сказал замминистра.