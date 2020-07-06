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Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу 

РИА Новости и ещё 20 1 час назад
Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Фото: РИА Новости
Москва не видит оснований доверять гипотетическим рассуждениям Вашингтона о том, что Штаты могут пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытому небу, если Россия выполнит требования США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В понедельник прошла онлайн-конференция стран-участниц договора, которая была созвана после решения США выйти из договора.
Рябков отметил, что российская сторона на конференции представила свои оценки происходящего вокруг договора, включая, прежде всего, последствия, с которыми сопряжён выход из него США, а также причины такого шага.
"Коль скоро многие участники говорили о том, что давайте разберёмся в причинах, и выдвигали, в том числе, нам претензии, мы в порядке права на ответ просто не могли не прокомментировать. Мы сделали развёрнутые презентации, досконально обозначили все наши подходы и объяснили, почему в условиях отсутствия доверия к США американские рассуждения о том, что если Россия сделает то-то и то-то, то тогда США могут рассмотреть вариант возвращения в договор, — почему нас это не убеждает", — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что "сам по себе жанр выдвижения подобных ультиматумов неприемлем". "Но даже если абстрагироваться от жанра, то совершенно понятно, что в нынешних условиях, когда американцы один за другим демонтируют разного рода договоры и соглашения, нет никаких оснований доверять их сигналам, тем более настолько расплывчатым", — сказал замминистра.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , Оружие , США , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости , Москва
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