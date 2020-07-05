Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции 

Lenta.ru и ещё 8 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин рассказал, что в советской Конституции была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из СССР. В эфире телеканала Россия 1 глава государства заявил, что подобных вещей Россия должна избежать, пишут РИА Новости.
По его словам, этот «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году при образовании Советского Союза.
«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — сказал Путин.
4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании. Большинством россиян поправки поддержали — 77,92 процента проголосовавших. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Последние новости
В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России В убийстве россиянина в Австрии заподозрили выходцев из Чечни В убийстве россиянина в Австрии заподозрили выходцев из Чечни
Комментарии 51
Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России начинается сокращенная рабочая неделя
В России начинается сокращенная рабочая неделя
Как в РФ совершенствуется подготовка младших офицеров
Как в РФ совершенствуется подготовка младших офицеров
РФ обвинила США в нарушении договоров по вооружениям
РФ обвинила США в нарушении договоров по вооружениям
1 450 человек стали донорами плазмы для больных COVID
1 450 человек стали донорами плазмы для больных COVID
Видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР
01:17
Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР
Политика
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
00:26
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение