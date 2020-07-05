Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Президент России Владимир Путин рассказал, что в советской Конституции была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из СССР. В эфире телеканала Россия 1 глава государства заявил, что подобных вещей Россия должна избежать, пишут РИА Новости.

По его словам, этот «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году при образовании Советского Союза.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — сказал Путин.

4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании. Большинством россиян поправки поддержали — 77,92 процента проголосовавших. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.