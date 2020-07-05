Крымский сенатор назвал главного врага Украины 

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«Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны», — заявил он.

Сенатор добавил, что именно националисты уничтожают государство и продолжают разрушать многовековые братские связи между россиянами и украинцами.

Цеков выразил мнение, что киевским властям необходимо прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у Запада.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом страны является Россия, имеющая вторую в мире по численности армию.