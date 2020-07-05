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Крымский сенатор назвал главного врага Украины 

Газета.Ru 12 минут назад
Крымский сенатор назвал главного врага Украины
Фото: depositphotos.com
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал главного врага Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны», — заявил он.
Сенатор добавил, что именно националисты уничтожают государство и продолжают разрушать многовековые братские связи между россиянами и украинцами.
Цеков выразил мнение, что киевским властям необходимо прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у Запада.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом страны является Россия, имеющая вторую в мире по численности армию.
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Политика , Сергей Цеков , Совет Федерации
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