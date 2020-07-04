Вице-премьер КБР заразился коронавирусом

Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Марат Хубиев, который раннее возглавлял министерство здравоохранения республики, заразился коронавирусом и проходит лечение в одном из госпиталей, сообщает региональный минздрав.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 5204 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 56 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 3997 человек.
"К сожалению, болезнь не обошла стороной и меня. И пришлось лечиться в госпитале особо опасных инфекций, на базе ГКБ 1", — приводит минздрав в своем аккаунте в Instagram слова Хубиева.
По словам вице-премьера, в данной больнице он проработал около 20 лет в разных ипостасях, и она сейчас "на высоком уровне справляется с настоящей проблемой".
"По роду своей деятельности я знаю, что это единый, слаженный механизм в масштабах республики, который работает благодаря и административному, и врачебному ресурсу. Однако, увидев ситуацию в клинике изнутри, меня тронуло трепетное отношение к каждому больному, как со стороны врачей, так и со стороны всего персонала. Да, им сегодня тяжело! Но в этот период максимально проявились их лучшие качества. Все стало явным. Спасибо за ваш труд, за ваш профессионализм, за вашу самоотверженность", — отметил Хубиев.