Крым не нуждается в признании своего воссоединения с Российской Федерацией третьими странами. Рано или поздно игнорирующие этот факт государства будут вынуждены признать исторический факт. Такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что его страна никогда не признает российский статус Крыма.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в этой связи сообщил, что его нисколько не удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Турции. При этом Цеков отметил, что Крым самодостаточен в выражении своей политической воли с кем ему быть и не нуждается в признании этого факта третьими странами.

— Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России, — лаконично констатировал Цеков.

Сенатор уверен, что рано или поздно большинство стран согласятся с волеизъявлением крымчан, проголосовавших на референдуме за вхождение в состав России.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отметил, что мнение главы МИД Турции хотя и важно, но все же он является сменяемым государственным чиновником, а у крымчан есть время подождать, когда политика соседнего государства в отношении Республики Крым в составе России изменится, и там признают сегодняшний статус полуострова.

— Нам торопиться некуда, мы дома и надолго, — сказал Эйваз Умеров, напомнив, насколько Турция экономически связан с Россией, зависит от потока российских туристов, от аграрного и энергетического рынков нашей страны.