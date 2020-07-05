Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России ответили на отказ Турции признавать Крым российским 

Российская Газета и ещё 11 1 час назад
«Нам торопиться некуда, мы дома и надолго»
Фото: iStock
Крым не нуждается в признании своего воссоединения с Российской Федерацией третьими странами. Рано или поздно игнорирующие этот факт государства будут вынуждены признать исторический факт. Такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что его страна никогда не признает российский статус Крыма.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в этой связи сообщил, что его нисколько не удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Турции. При этом Цеков отметил, что Крым самодостаточен в выражении своей политической воли с кем ему быть и не нуждается в признании этого факта третьими странами.
— Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России, — лаконично констатировал Цеков.
Сенатор уверен, что рано или поздно большинство стран согласятся с волеизъявлением крымчан, проголосовавших на референдуме за вхождение в состав России.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отметил, что мнение главы МИД Турции хотя и важно, но все же он является сменяемым государственным чиновником, а у крымчан есть время подождать, когда политика соседнего государства в отношении Республики Крым в составе России изменится, и там признают сегодняшний статус полуострова.
— Нам торопиться некуда, мы дома и надолго, — сказал Эйваз Умеров, напомнив, насколько Турция экономически связан с Россией, зависит от потока российских туристов, от аграрного и энергетического рынков нашей страны.
Еще один эксперт в области межнациональных отношений Заур Смирнов обратил внимание, что внутри самой Турции на протяжении последних шести лет существуют два диаметрально противоположных мнения относительно признания или не признания российского статуса Крыма. Официальная точка зрения уже не однажды звучавшая в Анкаре продиктована необходимостью Турции быть солидарной со странами Запада и своими партнерами по блоку НАТО. Неофициальное или общественное мнение Турции обусловлено тем, что народ этой страны всегда братски относился к крымским татарам. Культурные, межнациональные, да и экономические связи Крыма и Турции никогда не обрывались после референдума 2014 года. Турецкий бизнес по-прежнему является инвестором экономики Крыма, а делегации деловых кругов этой страны не раз посещали полуостров за последнее время.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Российская Газета: последние новости
МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги В США установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом В США установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом В Совфеде пояснили, почему Россия может выдвигать требования к Украине В Совфеде пояснили, почему Россия может выдвигать требования к Украине
Комментарии 13
Политика , Крым наш , Заур Смирнов , Сергей Цеков , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , НАТО , РИА Новости , Республика Крым , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
Видео
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение