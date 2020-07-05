«Нам торопиться некуда»: Крым ответил Турции 

Российские политики отреагировали на заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, что Турция не признает юрисдикцию РФ над Крымом.
Сенатор Сергей Цеков, заявил, что Крым не нуждается в признании российского статуса со стороны третьих стран. Рано или поздно всем придется признать этот свершившийся исторический факт, передает РИА Новости.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отметил, что Чавушоглу «чересчур переигрывает», а в Турции позднее появятся более адекватные политики.
«Если позиция нынешней власти [турецкой] более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго», — заявил Умеров.
Заявление главы МИД Турции, направленное против суверенитета России, прозвучало на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей.