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«Нам торопиться некуда»: Крым ответил Турции 

Майк Габриелян и ещё 13 17 минут назад
Российские политики отреагировали на заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, что Турция не признает юрисдикцию РФ над Крымом.
Сенатор Сергей Цеков, заявил, что Крым не нуждается в признании российского статуса со стороны третьих стран. Рано или поздно всем придется признать этот свершившийся исторический факт, передает РИА Новости.
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отметил, что Чавушоглу «чересчур переигрывает», а в Турции позднее появятся более адекватные политики.
«Если позиция нынешней власти [турецкой] более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго», — заявил Умеров.
Заявление главы МИД Турции, направленное против суверенитета России, прозвучало на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей.
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Политика , Видео , Украина , Крым наш , Дмитрий Кулеба , Сергей Цеков , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , РИА Новости , Республика Крым , Турция
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