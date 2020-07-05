«Нам торопиться некуда»: Крым ответил Турции 

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Сенатор Сергей Цеков , заявил, что Крым не нуждается в признании российского статуса со стороны третьих стран. Рано или поздно всем придется признать этот свершившийся исторический факт, передает РИА Новости.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отметил, что Чавушоглу «чересчур переигрывает», а в Турции позднее появятся более адекватные политики.

«Если позиция нынешней власти [турецкой] более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго», — заявил Умеров.