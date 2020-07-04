МИД призвал вернувшихся в РФ россиян вернуть деньги 

Все новости на карте

Россиян попросили вернуть лишние деньги, перечисленные им государством за рубеж во время пандемии.

Несколько тысяч россиян ранее застряли за границей из-за пандемии COVID-19. По линии МИД им перечисляли деньги в качестве господдержки. Некоторые из этих граждан вернулись в Россию , не уведомив власти, и по-прежнему получали госсредства. Теперь они должны вернуть лишнее. Такие требования россияне получают по электронной почте и в личных кабинетах на портале Госуслуги, передает РИА Новости

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (…). Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета (…)», — говорится в уведомлениях, поступивших гражданам.

Минкомсвязи заявили, что рассылка организована по просьбе МИД России. Сообщения получили несколько тысяч человек.