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МИД призвал вернувшихся в РФ россиян вернуть деньги 

Майк Габриелян и ещё 9 46 минут назад
МИД призвал вернувшихся в РФ россиян вернуть деньги
Фото: РИА Новости
Россиян попросили вернуть лишние деньги, перечисленные им государством за рубеж во время пандемии.
Несколько тысяч россиян ранее застряли за границей из-за пандемии COVID-19. По линии МИД им перечисляли деньги в качестве господдержки. Некоторые из этих граждан вернулись в Россию, не уведомив власти, и по-прежнему получали госсредства. Теперь они должны вернуть лишнее. Такие требования россияне получают по электронной почте и в личных кабинетах на портале Госуслуги, передает РИА Новости.
«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (…). Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета (…)», — говорится в уведомлениях, поступивших гражданам.
Правительство выделило еще 536 млн руб. на помощь россиянам за границей
В Минкомсвязи заявили, что рассылка организована по просьбе МИД России. Сообщения получили несколько тысяч человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство России выделило 900 млн рублей на оказание помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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Политика , Социология , МИД , Минкомсвязи РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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