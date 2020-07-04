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МИД призвал некоторых вернувшихся на родину россиян вернуть деньги 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
МИД призвал вернувшихся в РФ россиян вернуть деньги
Фото: pixabay.com
Министерство иностранных дел РФ просит несколько тысяч россиян, которые ранее застряли за рубежом из-за коронавируса и вернулись на родину без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги. Соответствующие сообщения были отправлены гражданам в личные кабинеты на портале Госуслуг и на их электронную почту.
Отмечается, что россиянам предложено вернуть денежную сумму в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи РФ, данная рассылка была организована по просьбе МИД.
Правительство выделило еще 536 млн руб. на помощь россиянам за границей

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.
В начале апреля кабмин РФ выделил 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа.
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Политика , МИД , Минкомсвязи РФ , РИА Новости
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