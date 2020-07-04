МИД призвал вернувшихся в РФ россиян вернуть деньги

Министерство иностранных дел РФ просит несколько тысяч россиян, которые ранее застряли за рубежом из-за коронавируса и вернулись на родину без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги. Соответствующие сообщения были отправлены гражданам в личные кабинеты на портале Госуслуг и на их электронную почту.

Отмечается, что россиянам предложено вернуть денежную сумму в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи РФ, данная рассылка была организована по просьбе МИД.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В начале апреля кабмин РФ выделил 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа.