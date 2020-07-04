Козак не видит прогресса по Донбассу

На прошедшей минувшим вечером в Берлине встрече представителей властей стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе прорыва достигнуто не было — констатировал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, поднимать вопрос по самому саммиту лидеров Германии, России, Франции и Украины по итогам вчерашних 10-часовых переговоров еще «очень, очень рано», передает РИА «Новости».

«Необходимо выполнить огромный объем работы, прежде всего со стороны Украины — те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. Это, прежде всего, весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта», — детализировал делегат Кремля.

Накануне стало известно о том, что на переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом писало немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.

Российская сторона требует, чтобы Киев представил проект поправок в украинскую конституцию к 6 июля — заседанию Минской контактной группы. Это должно определить путь для введения в будущем особого статуса контролируемой ополченцами территории в государственном устройстве Украины.

Чуть ранее Министерство развития общин и территорий Украины подготовило проект формата будущих украинских районов в рамках реформы административно-территориального устройства страны. Карты нового административного деления по всем украинским областям опубликованы на государственном портале «Децентрализация».

Одним из неоднозначных моментов нового проекта формата будущих украинских районов стало размещение планов по Донецкой и Луганской области, а также российскому Крыму.

Согласно документу, власти Украины решили осуществить административное деление территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР до завершения конфликта в Донбассе и принятия особого статуса региона. Так, республики получили по 3 и 4 района соответственно.

В Донецке и Луганске вряд ли последуют новому плану Киева, стороны до сих пор не могут добиться полного соблюдения режима прекращения огня, не говоря уже о других аспектах урегулирования конфликта. Впрочем, для властей Украины их территории считаются «временно оккупированными», а значит они должны быть упомянуты в реформе.

В мае нынешнего года стало известно, что Киев намерен вернуть себе контроль над всей территорией Донбасса, а затем сместит с постов все руководство и ликвидирует само понятие ДНР и ЛНР — такое обещание озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

Дипломат заявил, что, после того, как украинская власть проведет демилитаризацию региона, у Киева не останется причин сохранять «оккупационную» администрацию. При этом, по его словам, диалог с властями ДНР и ЛНР Киев не допускает, как не имеющий «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

В том же месяце глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала обе воюющие стороны обеспечить безопасность мирных жителей. При этом в первую очередь она обратилась именно к украинским военным.

«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками. При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах», — сказала Богнер.

Стоит добавить, что в ходе парижского саммита «нормандской четверки» 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установить в Донбассе полноценный режим прекращения огня до конца 2019 года. Но даже за это время его неоднократно срывали.