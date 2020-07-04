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Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Кадыров гордится дружбой между Белоруссией и Чечней
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил народ Белоруссии с Днем независимости и заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией.
День независимости в Белоруссии отмечается 3 июля.
По словам Кадырова, "братская Беларусь празднует День независимости, который также считается официальной датой освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".
"Я искренне поздравляю Александра Лукашенко и белорусский народ с национальным праздником… Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения", — написал Кадыров в своем Telegrаm-канале.
Он подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы, и в этом большая заслуга лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Кадыров поблагодарил Александра Лукашенко, который, по его словам, "всегда готов к сотрудничеству " и выразил уверенность, что экономические, спортивные и культурные связи с Белоруссией "будут нарастать с каждым днём".
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Рамзан Кадыров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Чеченская Республика
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