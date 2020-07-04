«Быть не может»: Кремль о рубашке Путина на «Авито»

«Нет. Такого быть не может», — сказал он, отвечая на вопрос, мог ли глава государства забыть рубашку в отеле.

Ранее на сайте Avito появилось предложение о продаже мужской сорочки, которая якобы была забыта президентом в гостинице в Нижнем Новгороде. Пользователям предлагают купить предмет гардероба за 165 тысяч рублей. Продавец отметил, что на рубашке нет никаких атрибутов, подтверждающих её принадлежность, но заверил, что при необходимости может отдать её на ДНК-экспертизу.

Авито

Последний раз Владимир Путин был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября прошлого года.