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В Кремле прокомментировали объявление о продаже рубашки Владимира Путина 

Говорит Москва и ещё 6 1 час назад
«Быть не может»: Кремль о рубашке Путина на «Авито»
Фото: ТАСС
В Кремле прокомментировали объявление о продаже рубашки Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобным объявлениям верить нельзя.
«Нет. Такого быть не может», — сказал он, отвечая на вопрос, мог ли глава государства забыть рубашку в отеле.
Ранее на сайте Avito появилось предложение о продаже мужской сорочки, которая якобы была забыта президентом в гостинице в Нижнем Новгороде. Пользователям предлагают купить предмет гардероба за 165 тысяч рублей. Продавец отметил, что на рубашке нет никаких атрибутов, подтверждающих её принадлежность, но заверил, что при необходимости может отдать её на ДНК-экспертизу.
Авито
Последний раз Владимир Путин был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября прошлого года.
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Политика , Другое , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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