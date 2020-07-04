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Опубликован текст обновленной Конституции России 

Lenta.ru 1 час назад
Опубликован текст обновленной Конституции России
Фото: РИА Новости
Текст обновленной Конституции России с поправками, одобренными на всенародном голосовании, опубликован на портале правовой информации.
Обновленная Конституция вступила в силу 4 июля. В Госдуме уже начали работать над изменением законодательной базы. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, необходимо принять около 80-90 законов, чтобы реализовать новые положения Основного закона.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.
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Политика , Госдума
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