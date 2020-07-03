Путин подгоняет парламентариев

3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к Конституции с 4 числа. Также он поручил парламентариям привести российское законодательство в соответствие с Основным законом, а правительству — выделить на это деньги. Впрочем, работы предстоит немало: нужно изменить около сотни федеральных актов и полтысячи региональных. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, сколько времени может на это понадобиться.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в пятницу, 3 июля, сообщила, что ЦИК утвердила итоги всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию РФ , и добавила, что «данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна». Уже через несколько часов пресс-служба Кремля опубликовала текст подписанного президентом Владимиром Путиным указа «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». В нём говорится о том, что поправки, поддержанные гражданами нашей страны, вступают в силу уже 4 июля.

После этой формальной процедуры глава государства принял участие в видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. В первую очередь он похвалил организацию голосования, отметив, что в условиях пандемии коронавируса эта процедура должна была быть удобной и безопасной для граждан. Также Путин подчеркнул, что результаты плебисцита продемонстрировали «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение», и поручил привести российское законодательство в соответствие с положениями, изложенными в новой редакции Основного закона.

Обращаюсь к правительству, главам регионов, парламентариям. Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах. Каждая норма, включённая в Основной закон, означает действие: не созерцание, а именно действие, — сказал Путин.

По нашим оценкам, потребуется изменить около 100, подчеркиваю, около 100 конституционных и федеральных законов, — заявил он.

Развила тему сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Она отметила, что изменениям должно подвергнуться не только федеральное законодательство, поскольку поправки касаются всех уровней власти.

По примерным подсчётам, если обратиться к законодательству субъектов, нужно уточнить, скорректировать не менее 650 уставов и законов субъектов РФ, из них 557 законов, — рассказала она.

Работа над ними начнётся буквально уже практически с сегодняшнего дня, потому что мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по Государственной думе. Мы начали их обсуждать с коллегами в правительстве РФ и в Совете Федерации, — сказал он.

То есть, несмотря на то, что поправки вступают в силу ещё завтра, жить по ним мы начнём лишь после того, как будут улажены все несоответствия в законах. В разговоре с NEWS.ru гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов предположил, что на это потребуется не более трёх месяцев.

Дмитрий Орлов, гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»:

Не думаю, что процесс внесения изменений в законодательство после принятия поправок в Конституцию будет длительным. Полагаю, продолжительность процесса составит не более трёх месяцев. Деятели «Единой России», от позиции которой зависит прохождение изменений в Думе, уже не раз заявляли о том, что поддерживают точку зрения президента и будут рассматривать изменения быстро, в приоритетном порядке. Думаю, они будут готовиться одновременно, «пакетно», естественно, при сохранении порядка законопроектных работ.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отмечает, что в приоритете у законотворцев в ближайшее время будут социальное благополучие, затем здравоохранение, наука, образование, а также оборона.

Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов:

Думаю, что на приведение законодательной базы в соответствие с новой Конституцией понадобится много времени. Вполне возможно, что текущей каденции Госдумы не хватит, многие задачи перейдут в «наследство» следующему составу. Ведь только около ста федеральных законов требуют коррекции. И более 650 законов и уставов потребуется скорректировать в субъектах. Главное здесь — не спешить. Уже никто никуда не торопится — нужна спокойная и аккуратная работа наших законодателей.

Впрочем, благодаря пандемии коронавируса у парламентариев была куча времени на то, чтобы подготовить черновики необходимых законопроектов. Вряд ли кто-то сомневался, что предложенные президентом поправки народ отвергнет на голосовании. И если эта подготовительная работа была проведена, то есть шансы провести все необходимые законы в максимально сжатые сроки.