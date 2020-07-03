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Путину пожаловались на гей-пропаганду с помощью мороженого 

Секрет Фирмы и ещё 2 32 минуты назад
Путину пожаловались на гей-пропаганду с помощью мороженого
Фото: ТАСС
Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на гей-пропаганду с помощью мороженого «Радуга». Она увидела сходство цветов мороженого с радужным флагом ЛГБТ-движения.
На совещании шла речь о пропаганде сексуальных меньшинств. Путин затронул тему радужного флага, который в честь Pride Month («Месяц гордости») вывесило посольство США в Москве. Президент прокомментировал это словами: «Они кое-что показали по поводу того, кто там работает». Путин добавил, что в России нет притеснений по признаку ориентации.
Лахова продолжила тему — по её мнению, в России присутствует ненавязчивая пропаганда нетрадиционных отношений.
«У нас сегодня вывешивают радужные красивые цвета с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно заставляет привыкать наших детей к тому цвету, тому флагу, который вывешивается и на данном (американском) посольстве», — сказала Лахова.
Путин ответил, что если картинки на этикетках пропагандируют ЛГБТ, то нужно это контролировать, «но только не агрессивно».
Ранее «Секрет фирмы» подсчитал, сколько своих денег российский президент публично потратил на мороженое и не только.
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Комментарии
Политика , Екатерина Лахова , Владимир Путин , Москва , США
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