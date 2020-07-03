Президент РФ Владимир Путин , говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве , отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".

На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.

"Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.