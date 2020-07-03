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Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ 

РИА Новости 29 минут назад
Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.
"Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.
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Политика , Видео , Алексей Пушков , Владимир Путин , Совет Федерации , Москва , США
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