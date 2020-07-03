4 июля вступают в силу поправки в Конституцию РФ

Соответствующий указ подписал Владимир Путин . Документ опубликован на сайте Кремля.

"Поправки в Конституцию РФ, предусмотренные статьей 1 Закона РФ о поправке в Конституцию РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 года", — говорится в тексте указа.

Тем же указом глава государства распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

По результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

Ранее Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. Он обратил внимание, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, отметив, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , в свою очередь, отмечал, что проголосовавшие в пользу поправок россияне выразили доверие главе государства. По его словам, "состоялся триумфальный референдум о доверии президенту".

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн — до 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.