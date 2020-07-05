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Матвиенко поздравила Назарбаева с наступающим 80-летием 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Матвиенко поздравила Назарбаева
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора поздравила первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с предстоящим 80-летием. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Назарбаева.
"Валентина Матвиенко поздравила елбасы [лидера нации Нурсултана Назарбаева] с наступающим юбилейным днем рождения, особо отметив, что первый президент пользуется заслуженным авторитетом среди казахстанцев и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны", — говорится в сообщении.
В ходе разговора Назарбаев поблагодарил Матвиенко за сердечные пожелания, подчеркнув важность межпарламентских связей между Казахстаном и Россией.
6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнится 80 лет. В Казахстане 6 июля также отмечают как государственный праздник День столицы. Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а в мае прошлого года был наделен статусом почетного сенатора.
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Нурсултан Назарбаев , Совет Федерации
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