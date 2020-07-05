Матвиенко поздравила Назарбаева

"Валентина Матвиенко поздравила елбасы [лидера нации Нурсултана Назарбаева] с наступающим юбилейным днем рождения, особо отметив, что первый президент пользуется заслуженным авторитетом среди казахстанцев и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны", — говорится в сообщении.

В ходе разговора Назарбаев поблагодарил Матвиенко за сердечные пожелания, подчеркнув важность межпарламентских связей между Казахстаном и Россией.

6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнится 80 лет. В Казахстане 6 июля также отмечают как государственный праздник День столицы. Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а в мае прошлого года был наделен статусом почетного сенатора.