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Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после всероссийского голосования 

Прайм 22 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей, сообщает пресс-служба Кремля.
В этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.
Нижняя палата парламента 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении, в тот же день документ одобрил Совет Федерации, после чего он был поддержан заксобраниями всех регионов РФ. Путин 14 марта подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом президент неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов человек).
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Политика , Видео , Владимир Путин , Госдума , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Совет Федерации
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