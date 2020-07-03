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Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии нет 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Лавров: " У ливийского конфликта нет военного решения"
Фото: РИА Новости
Военного решения конфликта в Ливии нет, стороны должны урегулировать проблемы на переговорах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия последовательно все эти годы исходит из того, что у ливийского конфликта нет военного решения и что все противоречия могут и должны быть урегулированы политическими методами за столом переговоров самими ливийцами", — заявил он на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В конце апреля Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , Ливия
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