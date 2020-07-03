Лавров: " У ливийского конфликта нет военного решения"

"Россия последовательно все эти годы исходит из того, что у ливийского конфликта нет военного решения и что все противоречия могут и должны быть урегулированы политическими методами за столом переговоров самими ливийцами", — заявил он на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

В конце апреля Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.