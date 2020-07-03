Россия возобновит работу посольства в Ливии 

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"Хотел бы в заключение своего вступительного слова проинформировать вас о том, что мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на даном этапе возглавлять временный поверенный в делах, это господин Джамшед Болтаев, который здесь присутствует. Мы его вам представляем", — сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

Лавров добавил, что "он временно будет базироваться на территории Туниса".

"Но я хочу подчеркнуть, что его функции входит представление России на всей территории Ливии", — отметил глава российского МИД.