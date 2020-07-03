Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия возобновит работу посольства в Ливии 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Россия возобновит работу посольства в Ливии
Фото: РИА Новости
Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, пока оно будет базироваться в Тунисе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы в заключение своего вступительного слова проинформировать вас о том, что мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на даном этапе возглавлять временный поверенный в делах, это господин Джамшед Болтаев, который здесь присутствует. Мы его вам представляем", — сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
Лавров добавил, что "он временно будет базироваться на территории Туниса".
"Но я хочу подчеркнуть, что его функции входит представление России на всей территории Ливии", — отметил глава российского МИД.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , Ливия , Тунис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение