Россия возобновит работу посольства в Ливии 

Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, пока оно будет базироваться в Тунисе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы в заключение своего вступительного слова проинформировать вас о том, что мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на даном этапе возглавлять временный поверенный в делах, это господин Джамшед Болтаев, который здесь присутствует. Мы его вам представляем", — сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
Лавров добавил, что "он временно будет базироваться на территории Туниса".
"Но я хочу подчеркнуть, что его функции входит представление России на всей территории Ливии", — отметил глава российского МИД.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.