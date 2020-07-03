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Рязанский сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Сенатор Морозов заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заболел коронавирусом и попросил всех, кто контактировал с ним в последнее время, сдать тест на эту инфекцию.
"Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения. В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, — пройдите, пожалуйста, тест на коронавирус (COVID 19), только вместе и сообща мы сможем его победить", — написал пятницу на своей странице в Facebook.
1 июля сенатор разместил несколько фотографий с избирательного участка, на котором он голосовал по вопросу внесения изменений в конституцию РФ. На одном из кадров видно, что во время голосования Игорь Морозов снял защитную маску.
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Политика , Игорь Морозов , Совет Федерации , Рязанская Область
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