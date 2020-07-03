Песков назвал приоритет работы Путина 

"Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства. И очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в конституцию", — сказал Песков журналистам.

"Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно, собственно, один из приоритетов его работы", — добавил он.

Песков напомнил, что состояние государства 20 лет назад "оставляло желать лучшего". "Государство вообще было на грани развала", — уточнил он.

Песков добавил, что сам президент говорил, что после того, как Советский Союз прекратил свое существование, прошло совсем мало времени в историческом контексте. "Конечно, это очень мало времени для полноценного обновления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Российскую Федерацию. Именно поэтому и многие правовые основы, регуляторные практики и так далее, и тому подобное — на живую нитку", — пояснил он.