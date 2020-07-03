Козак прибыл в Берлин

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство России в Германии.

При этом источник агентства в российской делегации сообщил, что представители стран нормандской четвёрки обсудят широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений. По словам источника, прежде всего будут обсуждены меры по политическому урегулированию конфликта.

Отмечается, что это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. В середине мая он встретился с помощником канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером.