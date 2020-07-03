Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утверждены итоги голосования по Конституции 

Артём Кульша и ещё 68 25 минут назад
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоги общероссийского голосования о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля.
Вчера ЦИК обработал 100% протоколов и представил предварительные итоги голосования. Согласно им, 77,92% россиян поддержали внесение поправок в Конституцию, 21,27% — не поддержали. Сегодня комиссия утвердила именно такие итоги голосования, приняв соответствующее постановление в ходе заседания.
Вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал итоги голосования о поправках в Конституцию однозначным триумфом и заявил, что де-факто голосование было референдумом о доверии Путину. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сути голосование стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление стоящих перед Россией сложнейших вызовов.
Комментарии 245
Политика , Видео , Общество , Социология , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение