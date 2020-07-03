Центральная избирательная комиссия ( ЦИК России утвердила итоги общероссийского голосования о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС.

В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля.

Вчера ЦИК обработал 100% протоколов и представил предварительные итоги голосования. Согласно им, 77,92% россиян поддержали внесение поправок в Конституцию, 21,27% — не поддержали. Сегодня комиссия утвердила именно такие итоги голосования, приняв соответствующее постановление в ходе заседания.