Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоги общероссийского голосования о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля.
Вчера ЦИК обработал 100% протоколов и представил предварительные итоги голосования. Согласно им, 77,92% россиян поддержали внесение поправок в Конституцию, 21,27% — не поддержали. Сегодня комиссия утвердила именно такие итоги голосования, приняв соответствующее постановление в ходе заседания.
Вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал итоги голосования о поправках в Конституцию однозначным триумфом и заявил, что де-факто голосование было референдумом о доверии Путину. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сути голосование стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление стоящих перед Россией сложнейших вызовов.