Путин поздравил Лукашенко

В документе глава государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и конструктивном взаимодействии в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза , ОДКБ и СНГ.

Кроме того, в поздравлении указано, что между Москвой и Минском налажены дружественные связи и продуктивное сотрудничество, скоординированы совместные усилия во внешней политике и обороне, а также выполняются крупные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других сферах.

Ранее Лукашенко пообещал сохранить мирную и независимую Белоруссию.