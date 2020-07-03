Путин поздравил Лукашенко

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем Независимости Белоруссии, говорится в телеграмме российского лидера, размещенной на сайте Кремля в пятницу, 3 июля.
В документе глава государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и конструктивном взаимодействии в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.
Кроме того, в поздравлении указано, что между Москвой и Минском налажены дружественные связи и продуктивное сотрудничество, скоординированы совместные усилия во внешней политике и обороне, а также выполняются крупные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других сферах.
Ранее Лукашенко пообещал сохранить мирную и независимую Белоруссию.