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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Белоруссии 

Вечерняя Москва и ещё 2 27 минут назад
Путин поздравил Лукашенко
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем Независимости Белоруссии, говорится в телеграмме российского лидера, размещенной на сайте Кремля в пятницу, 3 июля.
В документе глава государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и конструктивном взаимодействии в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.
Кроме того, в поздравлении указано, что между Москвой и Минском налажены дружественные связи и продуктивное сотрудничество, скоординированы совместные усилия во внешней политике и обороне, а также выполняются крупные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других сферах.
Ранее Лукашенко пообещал сохранить мирную и независимую Белоруссию.
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Политика , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС
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