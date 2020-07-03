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Россиянам хотят подарить еще один выходной 

Алиса Селезнёва и ещё 3 32 минуты назад
1 июля могут сделать праздничным днем в РФ
Фото: ТАСС
День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию стоит сделать выходным. Такое мнение высказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
Как сообщал «Рамблер», голосование по поправкам завершилось 1 июля. По итогам обработки ста процентов протоколов, изменения в основной закон страны одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента. Явка составила 65 процентов.
«Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — пояснила Епифанова.
По словам депутата от «Справедливой России», раньше День Конституции считался праздничным днем, и «было бы очень неплохо» продолжить эту традицию и объявить 1 июля выходным.
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Политика , Ольга Епифанова , Госдума , РИА Новости
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