1 июля могут сделать праздничным днем в РФ

Ольга Епифанова. День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию стоит сделать выходным. Такое мнение высказала РИА Новости вице-спикер Госдумы

Как сообщал «Рамблер», голосование по поправкам завершилось 1 июля. По итогам обработки ста процентов протоколов, изменения в основной закон страны одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента. Явка составила 65 процентов.

«Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — пояснила Епифанова.

По словам депутата от «Справедливой России», раньше День Конституции считался праздничным днем, и «было бы очень неплохо» продолжить эту традицию и объявить 1 июля выходным.