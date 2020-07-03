Путин поздравил Назарбаева с 80-летием 

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"С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам", — говорится в послании.

Он добавил, что очень дорожит и гордится многолетней дружбой с Назарбаевым.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 по 2019 год.