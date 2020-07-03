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Путин поздравил Назарбаева с 80-летием 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин направил поздравление с 80-летием экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, отметив его заслугу в развитии Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первого президента республики.
"С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам", — говорится в послании.
Он добавил, что очень дорожит и гордится многолетней дружбой с Назарбаевым.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 по 2019 год.
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Политика , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин
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