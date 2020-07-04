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В России вступила в силу обновленная Конституция 

Lenta.ru и ещё 14 56 минут назад
Обновленная Конституция вступила в силу
Фото: ТАСС
В России в субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В Госдуме уже начали работать над изменением законодательной базы. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, необходимо принять около 80-90 законов, чтобы реализовать новые положения Основного закона.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.
В Кремле считают, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину». Сам президент после плебисцита поблагодарил россиян за одобрение поправок. По его словам, современная России еще находится в стадии формирования, и необходимо многое сделать.
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Политика , Владимир Путин , Госдума
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