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«Известия»: Минтруд готовит законопроект о контроле за грамотностью чиновников 

ТАСС 40 минут назад
Чиновников обяжут учить русский язык
Фото: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты разрабатывает законопроект, который предполагает установление контроля за соблюдением российскими госслужащими норм русского языка. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ", — цитирует издание пресс-службу Минтруда.
В "Единой России" и ЛДПР газете сообщили, что смогут внимательно изучить и дать оценку проекту после его внесения в нижнюю палату парламента. В "Справедливой России" и КПРФ высказались о возможности поддержать законопроект.
Как сообщают "Известия", законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке РФ" разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина, которое глава государства дал на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку в ноябре 2019 года. В Минтруде уточнили, что законопроект планируется внести в Госдуму до 15 сентября текущего года, пишет издание.
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Комментарии
Политика , Образование , Общество , Владимир Путин , Минтруд , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , газета "Известия"
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