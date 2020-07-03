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Захарова заявила, что США применили у себя технологию цветных революций 

News.ru и ещё 4 12 минут назад
«Пора всем напрячься»: Захарова о ситуации в США
Фото: © EPA
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему погромы, мародёрство и вандализм не стихают на улицах США. По её словам, протесты на расовой почве не прекращаются, поскольку задействована своя же формула цветных революций, прежде апробированная по всему миру.
Такое мнение Захарова высказала в эфире на YouTube-канале «Соловьев live».
Думаю, сейчас они применили эту технологию к себе. Это моё внутреннее убеждение, моя интерпретация того, что там происходит: они просто эту матрицу приложили себе. Чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы, — отметила дипломат.
Захарова добавила, что Белому дому следует сосредоточиться на внутренних проблемах, поскольку они «уже как труба зовут».
Настало время всем напрячься — Госдепу, Белому дому и другим чудесным организациям, которые бесконечно раздают советы, и преодолеть глубочайший внутренний раскол в США, — подчеркнула Захарова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не может предпринять решительных шагов для борьбы с волной протестов в стране, поскольку боится, что излишняя агрессия оттолкнёт его избирателей. Об этом заявил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Он напомнил, что полиция подчиняется штатам, а вводить в действие Национальную гвардию Трамп опасается.
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Политика , В мире , Мария Захарова , Дональд Трамп , Андрей Быстрицкий , МИД , Госдеп США , Валдайский клуб , США
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