«Пора всем напрячься»: Захарова о ситуации в США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему погромы, мародёрство и вандализм не стихают на улицах США . По её словам, протесты на расовой почве не прекращаются, поскольку задействована своя же формула цветных революций, прежде апробированная по всему миру.

Такое мнение Захарова высказала в эфире на YouTube-канале «Соловьев live».

Думаю, сейчас они применили эту технологию к себе. Это моё внутреннее убеждение, моя интерпретация того, что там происходит: они просто эту матрицу приложили себе. Чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы, — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Белому дому следует сосредоточиться на внутренних проблемах, поскольку они «уже как труба зовут».