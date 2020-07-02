«Грубая фальшивка»: МИД о «сговоре» с талибами

По ее словам, все это напоминает блокбастер, над которым работают лучшие голливудские режиссеры. Захарова вспомнила американскую комедию "Хвост виляет собакой" (1997). В картине показано, как обеспечиваются избирательные кампании в США, уточнила дипломат.

"Все сходится. Так происходит много лет", — цитирует ее РИА "Новости".

При этом обвинения американских СМИ в том, что Россия могла сотрудничать с талибами, чтобы напасть на военных США в Афганистане, это часть внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.