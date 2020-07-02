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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам
Фото: РИА Новости
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской — и политически убедительно. Именно так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже лидеры оппозиции.
Прошедшее голосование по поправкам в Конституцию стало в полном смысле слова общероссийским — по данным ЦИК, лишь в девяти регионах явка оказалась меньше 50%. Для сравнения, в 34 субъектах федерации на участки пришло от 70 до 90% избирателей, а три региона, Чечня, Тува и Башкирия, продемонстрировали явку, превышающую 90-процентную планку.
Эксперты неоднократно сравнивали нынешнее голосование с тем, как более четверти века назад принимался Основной закон. В 1993-м, как известно, Чечня «выпала» из всероссийского голосования, а в 17 регионах большая часть пришедших на участке высказались против новой Конституции. Сейчас же, как заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, «уровень поддержки поправок получился выше и по проценту, и по региональной „представленности“. Незначительное превышение голосов „против“ над голосами „за“ отмечено лишь в одном регионе, Ненецком автономном округе.
»Причем, очевидно, что это связано с местной протестной повесткой, с темой объединения регионов», — подчеркнул Минченко.
В целом же, по России от Калининграда до Чукотки за поправки проголосовали 77,92% граждан России, при 21,27% против. В 1993-м, для сравнения, против высказалось около 40% россиян.
Как ранее отмечали в ассоциации «Национальный общественный мониторинг», прозрачность — и, следовательно, легитимность голосования гарантировало присутствие беспрецедентного числа наблюдателей во всех регионах (в общей сложности, возможные нарушения на участков «отлавливало» 526 тысяч волонтеров и активистов НКО). При этом, как констатировал в четверг член президентского Совета по правам человека Александр Брод, с самого начала голосования потоком шли информационные вбросы о нарушениях. Но они в итоге более на 90% оказались фейками.
Сообщения о попытках раскачать ситуацию с помощью медиа-манипуляций приходили из различных регионов. Так, к примеру, в городе Сатка Челябинской области местный блогер выложил видео, в котором заявил, что смог проголосовать без паспорта. Впрочем, уже во втором ролике молодой человек признался, что первое видео — постановочное.
«Данная глупость может привести к неприятным последствиям, ведь закон последнее время такой вольности с информацией прощать не любит», — заметил по этому поводу на странице регионального экспертного клуба Андрей Трушников, директор по информационной политике челябинского медиахолдинга «Гранада Пресс».
Фальшивки о нарушениях исходили в том числе, от наблюдателей, отметил Трушников.
«В Кунашакском районе один из наблюдателей заявил о риске двойного голосования. Впоследствии выяснилось, что таковой возможности нет, а весь сыр-бор, скорее всего, разгорелся лишь из-за личных неприязненных отношений конкретного наблюдателя и председателя местной избирательной комиссии», — рассказал челябинский эксперт.
А в одном из закрытых городов и вовсе имело место недоразумение.
«Якобы зазывали мертвых людей на участки, из-за чего отдельные товарищи в сетях сделали выводы о возможной подтасовке результатов за счет использования «мертвых душ», — сказал Трушников. — Выяснилось, что избирком к рассылке не имеет никакого отношения, просто одна из крупных корпораций использовала некорректные списки своих ветеранов, которых приглашали к участию в корпоративной акции».
В Петербурге, который оказался одним из лидеров по явке (74,74%), и по числу проголосовавших за поправки (более 77%), «провокаций в период голосования было не много и, в основном, — это соцсети», — рассказал политолог из северной столицы, депутат одного из районных собраний Роман Баранов. Схожее мнение высказал и другой местный депутат, гендиректор канала «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев.
«Информационные вбросы были. В основном, они ушли в социальные сети и интернет-каналы, — отметил эксперт. — Это было ожидаемо, и вряд ли существенно повлияло на общее настроение электората, но дополнительной работы по «нейтрализации» вброса добавило».
В итоге 8700 наблюдателей в Челябинской области и более 15 тысяч наблюдателей на петербургских участках не выявили значимых нарушений.
Аналогичная картина наблюдалась и в других регионах — что подтверждают и представители оппозиционных партий. Как сообщил председатель отделения «Справедливой России» в Чечне Султан Денильханов, его партия выставила наблюдателями более 170 человек, — все они регулярно проверяли все избирательные участки республики, но никаких нарушений они не зафиксировали.
«Голосование прошло чисто и честно, — сказал Денильханов газете ВЗГЛЯД. — Люди приходили и уходили в течение всей недели очень организованно, никакой агитации и провокаций, «качелей» и «автобусов» замечено не было. К заболевшим и пожилым приносили урны на дом — в этом смысле все было организовано, как следует».
Денильханов уточнил, что в Чечне проголосовали почти 98% избирателей, из которых «против» высказались всего два процента.
«Я вчера весь день проездил в своем округе — это три больших муниципальных района. Побывал на многих участках — никаких нарушений, провокаций и жалоб. Сколько я слышал, людей призывали просто прийти и проголосовать, никакого давления «за» или «против» не было», — сообщил глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков. Зато, заметил коммунист, на многих участках были организованы концерты.
«Все равно же народ соскучился по праздникам после пандемии. Во дворах палатки развертывали, с урнами обходила дома участковая комиссия. Явка была довольно высокой, хотя и ниже, чем на президентских выборах — пандемия все-таки сыграла свою роль», — подчеркнул Конорюков.
Глава фракции ЛДПР в Псковском областном собрании Антон Минаков также лично объезжал участки в областном центре.
«Явных и серьезных нарушений выявлено не было», — признал псковский оппозиционер.
Минаков при этом посетовал на то, что «несмотря на огромную и серьезную пиар-кампанию, не все жители региона были в курсе того, что приближается голосование по поправкам к Конституции». Но, добавил региональный депутат, «в итоге явка превысила мои ожидания — более 53% проголосовало».
Однопартиец Минакова, лидер фракции ЛДПР в якутском Госсобрании Гавриил Парахин назвал результат волеизъявления граждан легитимным, а явку высокой.
«Обычно, если есть нарушения, то они всплывают. Вижу, что никаких нарушений не было, — сказал Парахин газете ВЗГЛЯД. — Я проголосовал в первый же день. Все проходило спокойно и было организовано грамотно в плане безопасности».
О грамотной организации работы участков рассказал газете ВЗГЛЯД и лидер отделения «Справедливой России» в Севастополе Евгений Дубовик. Благодаря «растянутому голосованию», в итоге каждый избиратель мог выбрать удобный для себя день, отметил справедливоросс. Также хорошо, что были введены формы выездного и дистанционного голосования, добавил Дубовик.
Около 84,6% избирателей в Севастополе высказались за изменение Основного закона страны. Против — чуть более 14,6%, напомнил руководитель местных справедливороссов.
«Я официально не был наблюдателем, но мы заключили договор с Общественной палатой об оказании помощи в процессе голосования, — рассказал оппозиционный политик. — Я не видел каких-либо нарушений или провокаций. Также я не согласен с высказываниями, что людей подкупили призами, чтобы они шли на избирательные участки. Каждый, кто хотел выказать свою точку зрения, сделал это. А викторина — это уже отдельная история».
Голосование, по оценке собеседника, было безопасным для граждан.
Граждане чувствовали себя в безопасности и во время подачи голосов на участках в Санкт-Петербурге, рассказал первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«Я сам был в ЦИК и собственными глазами видел макет участка, построенного с соблюдением всех норм безопасности. Это впечатляет», — отметил Малькевич.
Что касается сути голосования, то, как отметил лидер чеченских справедливороссов Денильханов, нынешними поправками и тем, насколько дружно их одобрил российский народ, «поставлена точка на ельцинском направлении», в котором тогда двигалась страна.
«Давно пора в стране навести порядок! Я отлично помню, как Ельцин призывал брать столько суверенитета, сколько сможете проглотить, и что после этого получилось в Чечне, — отметил политик. — Тогда для наших «либералов» все было нормально, а теперь, когда страна совершает разворот курса к социальному государству, к традиционным ценностям, они подняли вой… Сейчас наконец услышано мнение людей и эти ценности внесены в Основной закон. А это значит, что мы двинулись по правильному пути».
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Комментарии
Политика , Михаил Бурцев , Султан Денильханов , Александр Малькевич , Евгений Минченко , Александр Брод , Евгений Дубовик , Роман Баранов , Андрей Трушников , Общественная палата России , Совет по правам человека , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Центризбирком России , Деловая газета "Взгляд" , Башкортостан , Калининград , Ненецкий Автономный Округ , Республика Тыва , Сатка , Челябинская Область , Чеченская Республика
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