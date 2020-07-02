«Это непростая тема»: Медведев о медицинских отходах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что регулирование процесса утилизации медицинских отходов надо четко отразить в законодательстве, он также намерен в связи с этим подготовить личное поручение.

"Это важная тема… Я даже подумаю, какое поручение личное подготовить, поскольку если этот вопрос не решен, то он рано или поздно приведет не только к скандалам, а их хватает, но и к каким-то гораздо более тяжким последствиям. Надо регулирование процесса утилизации медицинских отходов четко отразить в законодательстве", — сказал Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".

Комментируя сертификацию продуктов в сфере информационной безопасности, он отметил, что данная процедура — "это сложная история, особенно когда речь идет о вопросах безопасности по линии ведомств".