Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев призвал отрегулировать утилизацию медицинских отходов 

РИА Новости 12 минут назад
«Это непростая тема»: Медведев о медицинских отходах
Фото: РИА Новости
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что регулирование процесса утилизации медицинских отходов надо четко отразить в законодательстве, он также намерен в связи с этим подготовить личное поручение.
"Это важная тема… Я даже подумаю, какое поручение личное подготовить, поскольку если этот вопрос не решен, то он рано или поздно приведет не только к скандалам, а их хватает, но и к каким-то гораздо более тяжким последствиям. Надо регулирование процесса утилизации медицинских отходов четко отразить в законодательстве", — сказал Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".
Комментируя сертификацию продуктов в сфере информационной безопасности, он отметил, что данная процедура — "это сложная история, особенно когда речь идет о вопросах безопасности по линии ведомств".
"Это непростая тема, но надеюсь, мы здесь сможем тоже найти какой-то более успешный алгоритм для взаимодействия, в том числе для разработок по линии "Сколково", — добавил Медведев.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Сколково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
В России продлили запрет на международные авиаперелеты
В России продлили запрет на международные авиаперелеты
США испугались российских подлодок в Атлантике
США испугались российских подлодок в Атлантике
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение