Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слуцкий прокомментировал заявления США по итогам голосования 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Слуцкий оценил заявления США по итогам голосования
Фото: РИА Новости
Заявления об обеспокоенности США возможностью действующего президента РФ Владимира Путина остаться у власти до 2036 года является прямым вмешательством во внутренние дела России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
США выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе госдепа.
"Заявления пресс-секретаря госдепартамента США об обеспокоенности якобы "манипуляциями" результатами общероссийского голосования по поправкам в конституцию и потенциальной возможностью для "президента Путина оставаться у власти до 2036 года" являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Все утверждения о каком-то влиянии на исход голосования не то что голословны, это прямая клевета", — сказал Слуцкий журналистам.
"Не госдепартаменту и не его пресс-секретарю решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом РФ. Это должен решать российский народ, который подавляющим большинством одобрил изменения основного закона своей страны", — подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что по его мнению, подобные высказывания должны получить соответствующую оценку и по линии дипведомства, и на парламентском уровне.
С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии 1
Политика , США , Леонид Слуцкий , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение