Слуцкий оценил заявления США по итогам голосования

США выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе госдепа

"Заявления пресс-секретаря госдепартамента США об обеспокоенности якобы "манипуляциями" результатами общероссийского голосования по поправкам в конституцию и потенциальной возможностью для "президента Путина оставаться у власти до 2036 года" являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Все утверждения о каком-то влиянии на исход голосования не то что голословны, это прямая клевета", — сказал Слуцкий журналистам.

"Не госдепартаменту и не его пресс-секретарю решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом РФ. Это должен решать российский народ, который подавляющим большинством одобрил изменения основного закона своей страны", — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что по его мнению, подобные высказывания должны получить соответствующую оценку и по линии дипведомства, и на парламентском уровне.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование.