Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ

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Почетные звания присвоены городам за самоотверженный трудовой вклад их жителей в победу СССР в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

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Об этом 2 июля сообщает официальный сайт Кремля.

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