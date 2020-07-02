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Собянин: «Голосование консолидировало общество вокруг Путина» 

Артём Кульша 45 минут назад
Собянин: «Голосование консолидировало общество вокруг Путина»
Фото: РИА Новости
Общероссийское голосование о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России, стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своем сайте.
В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля.
После обработки 100% бюллетеней Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, внесение поправок в Конституцию поддержали 77,92% россиян, не поддержали — 21,27%. Явка составила 65%.
Сегодня Собянин назвал явку и градус политических дискуссий о поправках — высокими, а период, в который проходило голосование, — сложным и драматическим для Москвы, России и всего мира.
«По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной», — заявил он.
Мэр назвал выбор граждан четким и однозначным — вместо сползания в хаос они выбрали сложное, трудное, но позитивное движение вперед.
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Комментарии 2
Политика , Сергей Собянин , Владимир Путин , Центризбирком России , Москва
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