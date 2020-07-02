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«Спасибо вам»: Путин поблагодарил россиян 

Мария Иванова 21 минуту назад
Президент России Владимир Путин 2 июля обратился к россиянам, поблагодарив их за участие в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.
«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал президент.
Путин отметил, что современная Россия переживает стадию становления и пока все еще формируется.
«Многое пока сделано «на живую нитку». Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешенных проблем, это правда», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что власти страны должны сделать все, чтобы оправдать доверие людей.
Как сообщал «Рамблер», голосование по поправкам завершилось 1 июля. По итогам обработки ста процентов протоколов, изменения в основной закон страны одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента. Явка составила 65 процентов.
Политика , Видео , Владимир Путин
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