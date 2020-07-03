Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок 

Вячеслав Володин. Реакция США и других западных стран на принятие поправок в Конституцию РФ совершенно предсказуемая, предложенные нормы сделают нашу страну сильнее, чего не хотят критики России, считает председатель Госдумы

"Их реакция на эти поправки, на принятые решения совершенно предсказуемая. Еще раз хочу подчеркнуть это: они хотят видеть нашу страну слабой, они хотят, чтобы у нас были проблемы, которые мы испытали в 90-е годы, в конце 80-х", — сказал Володин в эфире Первого канала.

По мнению спикера палаты, недовольство на Западе — серьезный весомый аргумент, в том числе и для критиков предложенных поправок, что "мы на правильном пути, мы сделали все верно".

"Предложенные нормы конституции делают нашу страну сильнее, поэтому этот хор критиков сейчас оживился: они просто не хотят, чтобы Россия была сильным государством, чтобы люди в нашей стране благополучно жили. Они хотят нам проблем, они хотят ослабления нашей страны. То, что сейчас произошло, это для них событие неприятное, и могу лишь одно сказать, что мы вступаем в этап развития", — добавил Володин.

США обеспокоены по поводу голосования по конституционным поправкам в России, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Путина оставаться президентом до 2036 года, заявили РИА Новости в четверг в госдепартаменте . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эти заявления посоветовала Вашингтону заняться своими внутренними проблемами.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.