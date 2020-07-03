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Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок 

РИА Новости и ещё 20 2 часа назад
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок
Фото: РИА Новости
Реакция США и других западных стран на принятие поправок в Конституцию РФ совершенно предсказуемая, предложенные нормы сделают нашу страну сильнее, чего не хотят критики России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Их реакция на эти поправки, на принятые решения совершенно предсказуемая. Еще раз хочу подчеркнуть это: они хотят видеть нашу страну слабой, они хотят, чтобы у нас были проблемы, которые мы испытали в 90-е годы, в конце 80-х", — сказал Володин в эфире Первого канала.
По мнению спикера палаты, недовольство на Западе — серьезный весомый аргумент, в том числе и для критиков предложенных поправок, что "мы на правильном пути, мы сделали все верно".
"Предложенные нормы конституции делают нашу страну сильнее, поэтому этот хор критиков сейчас оживился: они просто не хотят, чтобы Россия была сильным государством, чтобы люди в нашей стране благополучно жили. Они хотят нам проблем, они хотят ослабления нашей страны. То, что сейчас произошло, это для них событие неприятное, и могу лишь одно сказать, что мы вступаем в этап развития", — добавил Володин.
США обеспокоены по поводу голосования по конституционным поправкам в России, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Путина оставаться президентом до 2036 года, заявили РИА Новости в четверг в госдепартаменте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эти заявления посоветовала Вашингтону заняться своими внутренними проблемами.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , Вячеслав Володин , МИД , Госдеп США , Госдума , Центризбирком России , Первый канал , РИА Новости , США
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