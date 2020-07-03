Глава НАО отказался от объединения с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ не будет объединяться с Архангельской областью. Такое решение было принято еще в конце мая. Об этом заявил врио главы НАО Юрий Бездудный в беседе с принадлежащим Григорию Березкину «РБК».
«Проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется. И я, и мои коллеги неоднократно об этом заявляли. Вопрос с объединением был закрыт в конце мая», — сказал Бездудный.
Он напомнил, что НАО стал единственным регионом России, в котором большинство голосовавших высказались против внесения изменений в Конституцию в ходе общероссийского голосования.
По его словам, такой результат связан с протестом против объединения с Архангелськой областью. Врио главы региона также отмтеил, что он не раз говорил о решении не проводить референдум об объединении. Несмотря на это местные жители не восприняли новость об отказе от идеи объединения из-за того, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму.
При этом Бездудный подчеркнул, что у двух регионов остаются общие экономические интересы, в частности освоение Арктики и совместный проект глубоководного порта «Индиго». Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило на всей территории России с 25 июня по 1 июля. Общая явка составила 64,99%. Подсчет голосов осуществлялся по всем семи дням голосования.
В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%. В НАО, по данным ЦИК, 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, в поддержку поправок высказались 44,42%. 13 мая врио главы Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа», передавал ТАСС. Референдум по поводу объединения двух регионов может состояться в сентябре 2020 года, сообщала агентству секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина.