CNN: «Путин одержал оглушительную победу»

CNN (США) называет победу называет победу Путина на референдуме о поправках в Конституцию оглушительной и подчеркивает, что россияне проголосовали за сохранение политического статус-кво в стране. При этом в статье приводятся мнения оппозиционеров, не доверяющих результатам плебисцита.

Президент Владимир Путин одержал оглушительную победу в своем стремлении остаться у власти до середины следующего десятилетия, поскольку, согласно предварительным результатам, подавляющее большинство россиян проголосовало за сохранение политического статус-кво в стране.

В среду, 1 июля, россияне отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать в рамках общенационального референдума по вопросу о внесении поправок в конституцию. Это голосование подготовило почву для того, чтобы Путин, который правит страной уже два десятилетия, смог оставаться президентом до 2036 года.

В рамках кампании, развернутой накануне голосования, крайне редко упоминалась истинная цель этого референдума. Его позиционировали как возможность вернуться к прежним семейным ценностям, апеллируя прежде всего к консервативным избирателям.

«Наша страна, наша конституция, наше решение» — таким был слоган информационного бюллетеня, в котором избирателям разъяснялись отдельные поправки к конституции. В этой брошюре говорилось о самых разных поправках, в том числе о поправке, согласно которой брак — «это союз мужчины и женщины».

Однако составители этой брошюры мастерски закамуфлировали ключевой момент: внесение поправок в конституцию фактически обнуляет президентские сроки Путина, что позволит ему дважды баллотироваться на должность президента после того, как его текущий срок подойдет к концу в 2024 году.

Таким образом, неудивительно, что правительство развернуло активную кампанию, направленную на повышение явки избирателей, у которой была совершенно четкая цель: гарантировать, что подавляющее большинство россиян поддержат поправки к конституции.

Предварительные результаты голосования наглядно это продемонстрировали. Вечером в среду, 1 июля, Центральная избирательная комиссия сообщила, что к тому моменту были обработаны 50% бюллетеней и что 76,24% [участвовавших в плебисците] россиян проголосовали за поправки.

Примерно в 3 часа дня по московскому времени, то есть за пять часов до закрытия избирательных участков в Москве , отступив от привычной практики президентских выборов, ЦИК опубликовал предварительные результаты в твиттере. В этом сообщении не было никаких подробностей касательно того, чьи именно голоса уже были подсчитаны. К тому моменту на российском Дальнем Востоке участки для голосования уже закрылись.

На прошлой неделе российское правительство запустило досрочное голосование, назвав это мерой по обеспечению социального дистанцирования на фоне распространения коронавирусной инфекции, однако критики указали на то, что правительство специально растянуло это голосование и объявило среду выходным днем по всей стране, чтобы стимулировать явку избирателей.

В своем заявлении в среду, 1 июля, глава ЦИК Элла Памфилова попыталась отстоять этот процесс, отметив, что в ЦИК не поступило «ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК».

Предварительные результаты очень напоминают результаты президентских выборов 2018 года, когда Путин был переизбран на новый президентский срок тремя четвертями голосов. Как и сегодня, тогда у Путина были серьезные преимущества: он был действующим президентом, полностью контролировал государственные СМИ, что препятствует ведению открытых дебатов по вопросам внутренней политики, и в его распоряжении был огромный государственный сектор, который побуждает своих сотрудников голосовать в поддержку статуса-кво.

Путин действительно пользуется популярностью среди россиян, хотя за время эпидемии коронавируса его рейтинг снизился. За день до голосования российский президент обратился к россиянам с речью, стоя перед новым памятником советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне.

«Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков, — сказал он. — Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам».

Это весьма привлекательные и приятные мысли. Однако это вовсе не значит, что референдум пришелся по душе всем россиянам, многие из которых устали от правления Путина. Российский оппозиционер и известный критик Кремля Алексей Навальный отверг официальные результаты голосования по поправкам к конституции, назвав из «огромной ложью» и «фальшивкой».

«Сейчас огромное количество людей фрустрировано результатом. Я голосовал «против‟, все вокруг голосовали „против‟, а результат — сплошное „за‟, — написал Навальный в своем блоге. — Они [результаты] не имеют ничего общего с мнением граждан России“.

“Путин проиграл это „голосование‟ до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам с наблюдателями. Потому что понимал: будут правила и процедура — проиграет. Победить может только там, где рисует цифры“, — добавил Навальный.

Независимые организации усомнились в достоверности цифр, и мониторинговые группы раскритиковали этот референдум за отсутствие какой-либо регуляции.

Как сообщил независимый телеканал „Дождь“, группа активистов легла на Красной площади, изобразив своими телами число „2036“. На видео, которое выложила в сеть корреспондент „Дождя“ Мария Борзунова, видно, как активисты лежат на брусчатке перед мавзолеем Ленина.

Как сообщил „Дождь“ среди активистов были муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов . На сайте ОВД-Инфо, который отслеживает задержания, были опубликованы заявления адвокатов, которые сообщили, что участников этой акции протеста задержали, а затем отпустили без предъявления обвинений.

По данным этой группы, в Москве было задержано 14 человек, в Санкт-Петербурге — четверо, в Нижнем Новгороде — двое, и по одному человеку в Новосибирске, Благовещенске, Ханты-Мансийске и Пензе.

Многие другие россияне выкладывали в социальных сетях фотографии своих бюллетеней с пометками в графе „Нет“. Несколько сотен людей собрались на маленькую демонстрацию на Пушкинской площади в центре Москвы — в любимом оппозиционерами месте проведения акций протеста. Один из участников акции держал в руках плакат со словами „Путин навсегда?“

В своем посте в Инстаграме Lolja Nordic, ди-джей и феминистка из Санкт-Петербурга, выразила свои мысли без стеснений.

»Сегодня я голосую против путинских поправок к конституции, которые он сочинил, чтобы править еще 16 лет, — написала она. — Я смертельно устала от этого дерьма».

Но итог голосования в среду очевиден: Путин никуда не уйдет. В своем видео, опубликованном в Telegram, авторитарный лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров открыто заявил, что Путин должен стать «пожизненным президентом».

Пока, вероятнее всего, президентство Путина подойдет к концу в 2036 году, когда ему уже будет 84 года.