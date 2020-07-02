ЦИК подвел итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Поправки одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента. Явка в целом по стране составила 65 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Первоначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. В условиях сложной эпидемиологической обстановки голосование решили проводить в течение целой недели.

Более 1 млн россиян проголосовали по поправкам к конституции электронным дистанционным способом.

Поправки к Конституции посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.