Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 

Александр Котлеткин 25 минут назад
ЦИК подвел итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Поправки одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента. Явка в целом по стране составила 65 процентов. Об этом сообщает ТАСС.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Первоначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. В условиях сложной эпидемиологической обстановки голосование решили проводить в течение целой недели.
Более 1 млн россиян проголосовали по поправкам к конституции электронным дистанционным способом.
Поправки к Конституции посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Политика , Фото , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину
«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину
В небе РФ едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing…
В небе РФ едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing…
5 июля Казахстан введет жесткий карантин
5 июля Казахстан введет жесткий карантин
Путин дал поручение генпрокурору
Путин дал поручение генпрокурору
Видео
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение