«Далеко еще не закончилась»: Медведев о пандемии

Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения, и поблагодарил базирующиеся в "Сколково" компании за вклад в борьбу с последствиями эпидемии.
"В ходе онлайн-встречи с руководителями сколковских стартапов Медведев, возглавляющий также попечительский совет фонда "Сколково", отметил, что на деятельности этого инновационного центра тоже не могли не сказаться ограничения, связанные с коронавирусом. "И пандемия, к сожалению, далеко еще не закончилась", — сказал зампред Совбеза.
"Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто принял активное участие в борьбе с распространением инфекции, с последствиями инфекции", — обратился Медведев к руководителям базирующихся в "Сколково" компаний. Он подчеркнул, что от их работы зависело, в том числе, выстраивание дистанционного взаимодействия в медицине, образовании, в сфере информационной безопасности и так далее, причем "многие задачи пришлось решать в совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации".
"Но есть и результаты: есть лекарственный препарат, он из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы использовать в будущем; есть экспресс-тесты, которыми коллеги занимались; есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных с системой распознавания лиц, объектов, целый ряд других полезных продуктов, которые могут быть применены в этой ситуации", — заключил Медведев.