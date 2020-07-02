«Далеко еще не закончилась»: Медведев о пандемии

"В ходе онлайн-встречи с руководителями сколковских стартапов Медведев, возглавляющий также попечительский совет фонда "Сколково", отметил, что на деятельности этого инновационного центра тоже не могли не сказаться ограничения, связанные с коронавирусом. "И пандемия, к сожалению, далеко еще не закончилась", — сказал зампред Совбеза.

"Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто принял активное участие в борьбе с распространением инфекции, с последствиями инфекции", — обратился Медведев к руководителям базирующихся в "Сколково" компаний. Он подчеркнул, что от их работы зависело, в том числе, выстраивание дистанционного взаимодействия в медицине, образовании, в сфере информационной безопасности и так далее, причем "многие задачи пришлось решать в совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации".