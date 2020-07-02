Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев заявил, что пандемия коронавируса «далеко еще не закончилась» 

ТАСС 2 часа назад
«Далеко еще не закончилась»: Медведев о пандемии
Фото: РИА Новости
Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения, и поблагодарил базирующиеся в "Сколково" компании за вклад в борьбу с последствиями эпидемии.
"В ходе онлайн-встречи с руководителями сколковских стартапов Медведев, возглавляющий также попечительский совет фонда "Сколково", отметил, что на деятельности этого инновационного центра тоже не могли не сказаться ограничения, связанные с коронавирусом. "И пандемия, к сожалению, далеко еще не закончилась", — сказал зампред Совбеза.
"Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто принял активное участие в борьбе с распространением инфекции, с последствиями инфекции", — обратился Медведев к руководителям базирующихся в "Сколково" компаний. Он подчеркнул, что от их работы зависело, в том числе, выстраивание дистанционного взаимодействия в медицине, образовании, в сфере информационной безопасности и так далее, причем "многие задачи пришлось решать в совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации".
"Но есть и результаты: есть лекарственный препарат, он из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы использовать в будущем; есть экспресс-тесты, которыми коллеги занимались; есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных с системой распознавания лиц, объектов, целый ряд других полезных продуктов, которые могут быть применены в этой ситуации", — заключил Медведев.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
ТАСС: последние новости
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам к конституции В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам к конституции Чемпионат Китая по футболу начнется 25 июля Чемпионат Китая по футболу начнется 25 июля ЦИК признал голосование по Конституции России состоявшимся ЦИК признал голосование по Конституции России состоявшимся
Комментарии 3
Политика , Дмитрий Медведев , Сбербанк России , Фонд Сколково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спасибо вам большое»: Путин поблагодарил россиян
«Спасибо вам большое»: Путин поблагодарил россиян 425
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года 3
«Люди не разрешат»: Клинцевич о Курилах
«Люди не разрешат»: Клинцевич о Курилах 1
«Третий ранг»: подробности ЧП на Тверской
«Третий ранг»: подробности ЧП на Тверской 17
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение