«Считают триумфом»: Песков об итогах голосования

Итоги голосования по поправкам в Конституцию однозначно считаются триумфом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Однозначно, считают триумфом», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он добавил, что ни о каком «разборе полетов» с главами регионов, где зафиксирована наименьшая явка на голосовании и речи быть не может. Песков отметил, что никакой «заказной явки или заказного результата нет и не было».

«Наоборот, собственно, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что высокий интерес к голосованию ожидался, но такую высочайшую явку и поддержку спрогнозировать было очень сложно.

«Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок», — сказал Песков.

По его словам, новая редакция Конституции станет фундаментом для лучшего будущего России.

«Разумеется… дать точную дату невозможно, да и, наверное, неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют, но сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменению в конституцию, конечно, это все станет фундаментом для лучшего будущего страны», — сказал он.

Между тем лидеры Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана уже поздравили Путина с успешным проведением голосования по Конституции.

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.