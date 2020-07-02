Кремль однозначно считает триумфом итоги голосования по поправкам к конституции, состоялся триумфальный референдум о доверии Путину, заявил Песков.

Он добавил, что Кремль не будет разбираться с регионами, где была низкая явка на голосовании по поправкам, никакой заказной явки или результата не было и нет.

Кремль не расценивает результаты голосования по поправкам к конституции в НАО как демонстрацию недоверия президенту.

Песков считает, что на результаты голосования по поправкам к конституции в НАО могло повлиять обсуждение возможного объединения региона с Архангельской областью.

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