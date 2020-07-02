Все новости на карте

В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, внесение поправок в Конституцию поддержали 77,92% россиян, не поддержали — 21,27%. Сегодня журналисты спросили Песков, как в Кремле оценивают итоги голосования.