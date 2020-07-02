Результат общероссийского голосования о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России, — триумф. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля.
Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, внесение поправок в Конституцию поддержали 77,92% россиян, не поддержали — 21,27%. Сегодня журналисты спросили Песков, как в Кремле оценивают итоги голосования.
«Однозначно считают триумфом», — ответил он.
Также пресс-секретарь президента высказал мнение, что по сути и де-факто голосование о поправках в Конституцию было триумфальным референдумом о доверии Путину. Кроме того, он упомянул, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поздравили сегодня Путина с успешным завершением голосования.