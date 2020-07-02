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ЦИК признал голосование по Конституции России состоявшимся
ТАСС
17 минут назад
Фото:
ТАСС
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ЦИК
в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования.
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Элла Памфилова
заявила, что голосование состоялось, ничто не может повлиять на имеющийся результат.
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