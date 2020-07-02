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ЦИК признал голосование по Конституции России состоявшимся 

ТАСС 17 минут назад
ЦИК признал голосование по Конституции России состоявшимся
Фото: ТАСС
ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что голосование состоялось, ничто не может повлиять на имеющийся результат.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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